et AFP

publié le 20/08/2019 à 14:39

Le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) avait été adopté à la fin des années 1980. Il a été désavoué par Donald Trump en février 2019. Ce dimanche 18 août, les États-Unis ont en conséquence réalisé leur premier test de missile de portée intermédiaire depuis la Guerre froide. L'essai, réalisé au large de la Californie, s'est bien passé et le Pentagone a diffusé des images.

À cette annonce, un porte-parole de la diplomatie chinoise a déclaré que le geste de Washington allait "relancer la course aux armements et conduire à une escalade des confrontations militaires, ce qui aura de graves conséquences négatives pour la sécurité régionale et internationale".

L'essai américain "aura de graves conséquences négatives pour la sécurité régionale et internationale", a-t-il averti, expliquant qu'il "prouve que le véritable objectif du retrait américain était (...) d'avancer sans retenue vers le développement de missiles et de lutter pour la supériorité militaire unilatérale."

Moscou dénonce une "escalade des tensions militaires"

Peu avant, ce sont les Russes qui ont réagit. "Nous regrettons tout cela. Les États-Unis prennent de manière flagrante le chemin d'une escalade des tensions militaires, mais nous ne céderons pas à la provocation", a réagi le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. Selon lui, le "délai extrêmement serré" qu'il a fallu aux États-Unis pour procéder avec succès à ce test d'un nouveau missile après la fin du traité INF démontre que Washington s'était préparé de longue date à la mort de ce texte signé entre les deux pays.