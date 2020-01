et AFP

publié le 30/01/2020 à 02:13

Poussé par les défenseurs du climat, le projet de loi a été présenté mi-janvier, après des mois de négociations. Le conseil des ministres allemand a finalement voté la sortie du charbon au plus tard en 2038 mercredi 29 janvier, malgré la critique d'organisations environnementales qui trouvent que cela ne va pas assez vite.

Ce projet de 202 pages prévoit notamment le calendrier et des indemnités pour l'arrêt progressif des centrales à charbon. Grâce à cela, l'Allemagne vise un abandon du charbon au plus tard en 2038 mais pourrait "avancer de trois ans" cette échéance, à 2035, en fonction des bilans d'étape menés avant 2030.

Mais ce n'est pas assez rapide pour les écologistes, dont la branche allemande du mouvement Fridays for Future et l'organisation Greenpeace, pressent le gouvernement d'accélérer des efforts. Et ont par ailleurs appelé à manifester ce même mercredi dans la capitale allemande.

Des centrales à charbon pendant encore 18 ans

"Nous sommes en plein dans une crise climatique et il n'est pas justifiable que les centrales allemandes à charbon continuent de réchauffer la terre pendant encore 18 ans", a déclaré Lisa Göldner, de Greenpeace. "Le projet de loi méprise les centaines de milliers de voix des jeunes et adolescents", a déploré Quang Paasch, de Fridays for Future.

Les premières fermetures devraient débuter fin 2020. Berlin a promis 4,35 milliards d'euros d'indemnités, réparties "sur une quinzaine d'années suivant les fermetures" parmi les exploitants de centrales à charbon. Les employés concernés recevront également un soutien tandis qu'une aide financière totale de 40 milliards d'euros sera accordée aux régions minières jusqu'en 2038, conformément à un projet de loi adopté en mai 2019.

"Le développement supplémentaire des énergies renouvelables pour atteindre 65% de la consommation brute en 2030 sera mis en place par la suite" à travers une loi distincte, a précisé le gouvernement. Dans un plan adopté en décembre, l'Allemagne s'est fixé l'objectif de diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990, alors qu'elle est déjà assurée de manquer ses objectifs climatiques pour 2020.