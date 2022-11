Jets d'oeufs sur Charles III : le militant britannique interdit de transporter des oeufs en public

La sanction est des plus cocasses pour l'étudiant qui a lancé plusieurs oeufs en direction du roi Charles III, le ratant de peu, dans les rues de York (Angleterre), mercredi. Arrêté par la police, Patrick Thelwell a retrouvé sa liberté. Mais il se voit interdit de s'approcher du roi et de transporter ce produit agricole dans la sphère publique.

S'exprimant dans The Mirror jeudi 10 novembre, le jeune militant écologiste a expliqué qu'il peut malgré tout acheter des oeufs lorsqu'il fait ses courses. Patrick Thelwell est un ancien candidat du Green Party et également militant du groupe écologiste Extinction Rebellion. Au moment de l'incident, il avait exprimé ses opinions anti-monarchistes et crié que le Royaume-Uni "avait été construit avec le sang d'esclaves".

Selon lui, les badauds venus acclamer le roi étaient furieux contre lui et "hurlaient de rage".

"Les gens m'arrachaient des cheveux, ils me crachaient dessus", a-t-il affirmé au Mirror, assurant avoir reçu des menaces de mort.

