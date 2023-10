"Je fais des rêves où des terroristes nous tirent dessus" : de retour du front, une combattante israélienne se confie

L'État hébreu continue de se préparer à une offensive terrestre dans Gaza. Ce jeudi, le Premier ministre Benyamin Netanyahu a rendu visite aux troupes en première ligne, leur demandant de "se battre comme des lions" et leur promettant "la victoire". Comme de nombreux jeunes Franco-Israéliens partis se battre en Israël, Eliya, 20 ans, a retrouvé sa famille dans le nord de Tel Aviv, pour la première fois depuis le début du conflit. RTL a assisté aux retrouvailles.

La jeune femme n'a pas encore enlevé son uniforme kaki, qu'elle a enfilé en 5 minutes le samedi 7 octobre. Dans la cuisine familiale, cette dernière prépare à manger pour, dit-elle, se changer les idées. Le tout, sous le regard de son petit-frère, Nathan : "La revoir comme ça, après deux semaines difficiles où on a vu notre peuple mourir, [...] ça fait plaisir. Parce que c'est elle qui se bat pour le pays", nous confie le jeune homme, qui dit avoir été "stressé, durant "deux semaines".

"Ça fait très mal d'entendre ça", réagit Eliya, qui précise être habitée jusque dans "[ses] rêves" par sa famille et le danger qu'elle court lorsqu'elle est mobilisée. "On a des lits superposés et le mien est en-dessous de la fenêtre. J'ai des rêves avec des terroristes qui me regardent par cette fenêtre, et qui nous tire dessus", explique-t-elle.

La militaire confie avoir peur de la tournure qu'a prise le conflit, qui s'exporte désormais au Liban : "Ils ont commencé à nous attaquer", ajoute-t-elle, avant de s'éloigner sur le balcon pour évoquer, à l'écart de ses proches, les bombes et les tirs qu'elle entend en continu.

La jeune femme sait également que son frère, Nathan, 18 ans, peut désormais être appelé à tout moment pour un entraînement accéléré de deux semaines, avant d'être envoyé à son tour au front, lui qui n'a jamais tenu une arme de sa vie.