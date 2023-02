Japon : Luffy, la tête pensante d'un groupe de cambrioleurs meurtriers qui s'inspire de "One Piece", arrêté

Que se passe-t-il au Japon ? Depuis plusieurs mois, un violent groupe de cambrioleurs sévit et suscite l'inquiétude des habitants de l'archipel, notamment depuis la découverte du corps d'une femme de 90 ans, Kinuyo Oshio, le 19 janvier dernier dans son appartement pillé de Komae, dans la banlieue tokyoïte.

L'organisation de malfaiteurs, dont la ou les têtes pensantes se font appeler "Luffy" et "Kim", pourrait être impliquée dans plus de cinquante affaires de vol ou violence dans près de quatorze préfectures du pays. D'après la chaîne nationale nippone NHK, le groupe serait aussi l'origine de 2.300 affaires de fraude, dont le butin total est estimé à 3,5 milliards de yen, soit l'équivalent de 24 millions d'euros.

Près de 60 suspects ont déjà été arrêtés par la police locale depuis le début de ces cambriolages à grande échelle à l'été 2021, mais les enquêteurs semblent s'être rapprochés des cerveaux de l'organisation. Quatre hommes ont été arrêtés le 22 janvier dernier après avoir été extradés des Philippines, d'où ils menaient leurs opérations, suspecte de la police.

Des opérations menées par des pions sacrifiables

Selon les premiers éléments de l'enquête, les commanditaires des vols se servaient des réseaux sociaux pour recruter en proposant à ces petites mains des jobs "obscurs". Contactés depuis Telegram, la messagerie russe secrète et protégée, ces derniers recevaient ensuite des instructions spécifiques comme des adresses, des identités et des biens précieux à dérober. "Les contrevenants ne sont rien d'autre que des pions, facilement sacrifiables", a déclaré l'un des supérieurs de l'agence nationale de police du Japon.

En se faisant appeler "Kim" et "Luffy", les maîtres cambrioleurs s'assuraient donc, à distance, de toucher de précieux butins sans être inquiétés. Un mode opératoire bien huilé qui donne tout son sens au nom emprunté par le décideur, Luffy étant le personnage principal du manga One Piece et qui se prédestine à devenir le roi des pirates en dérobant le trésor le plus précieux et le plus convoité du monde.

Est-ce que ça te dérange de tabasser des personnes âgées ? Message retrouvé sur le téléphone d'un suspect présumé

Des journalistes d'Asianews décrivent les glaçantes découvertes des enquêteurs dans l'affaire du meurtre d'une nonagénaire dans la région de Tokyo, et notamment ce message reçu sur le téléphone retrouvé dans la voiture de location identifiée par les caméras de surveillance : "Est-ce que ça te dérange de tabasser des personnes âgées ?".

La victime a été attaquée par les malfaiteurs en rentrant de ses courses. Ses poignets étaient attachés avec des liens de serrage lorsque Kinuyo Oshio a été retrouvée et son bras gauche et plusieurs côtes étaient cassées, indiquant que la vieille dame a effectivement été "tabassée" avant sa mort. Quatre suspects sont déjà entendus par la police, dont le meurtrier présumé.

L'île, habituellement réputée pour sa culture respectueuse et une délinquance incroyablement faible est ébranlée par cette série de violents cambriolages. Avec 568.148 crimes et délits recensés en 2021, le pays enregistre pourtant son taux de criminalité le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Nourrissant une véritable fascination pour les faits divers, les Japonais semblent sincèrement concernés par l'affaire. Une chose est sûre, la police japonaise met tout en œuvre pour mettre ces criminels hors d'état de nuire.

