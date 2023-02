Japon : une mystérieuse boule géante échouée sur une plage intrigue les autorités

Elle mesure 1,5 mètre de diamètre et repose dans le sable à Hamamatsu au Japon. Une mystérieuse sphère métallique est comme échouée sur la plage de cette ville dans la préfecture de Shizuoka, depuis ce mardi 21 février, sans que personne ne puisse, pour l'heure, expliquer pourquoi.

Le média japonais NHK explique que la police a d'abord cru à un engin dangereux et a dépêché une équipe de déminage. "Un examen attentif a révélé qu'il ne s'agissait pas d'une menace, mais n'a pas permis de savoir ce qu'il en était réellement", a précisé le média japonais. Il n'en fallait pas plus pour affoler les internautes sur les réseaux sociaux qui voient là l'œuvre des extraterrestres ou encore une boule magique sortie de Dragon Ball.

Selon le Guardian, les autorités ont observé l'objet aux rayons X, permettant de déterminer que l'intérieur de la sphère était... vide. Pour l'heure, rien n'indique non plus qu'il s'agisse d'un objet d'espionnage envoyé par la Chine ou la Corée du Nord, précise le journal britannique. La thèse la plus probable serait celle d'une simple bouée d'amarrage...

