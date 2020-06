Pourquoi les faits divers nous passionnent-ils ?

publié le 22/06/2020 à 05:55

Ce sont des histoires terribles qui relatent meurtres, accidents et autres actes violents. Pourtant, bien loin de nous repousser, ces histoires attirent un large public. Pour certains, c'est même une véritable passion ! Mais qu'est-ce qui peut bien nous pousser à nous intéresser aux faits-divers ? Est-ce une curiosité profondément ancrée en chacun de nous ? "On est fait pour s'entendre" part avec vous en quête de réponses, entre 14h30 et 15h30 !



Invité.e.s

- Jean-François Marmion, psychologue et rédacteur en chef du Cercle psy. Auteur de Psychologie des beaux et des moches (Editions Sciences Humaines).



- Jacques Expert, romancier et scénariste. Journaliste spécialiste des faits divers. Auteur de Le jour de ma mort (Editions Sonatine) et de Plus fort qu'elle (Editions Calmann-Lévy, sortie en octobre prochain)