Ivana Trump, l'ex-épouse de l'ancien président Donald Trump, est décédée à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Elle a été retrouvée morte ce jeudi 14 juillet dans son appartement de Manhattan (New York).

Sa mort est accidentelle, ont indiqué vendredi 15 juillet les autorités de médecine légale de New York dans un communiqué, précisant qu'elle a succombé à des "blessures au torse causées par un impact".

Ivana Trump était la première femme de Donald Trump. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Donald Jr., Ivanka et Eric Trump. Le couple a ensuite divorcé en 1992. Après le divorce, Ivana Trump a développé ses propres lignes de vêtements, de bijoux et de produits de beauté.

Un couple symbole de la jet-set avec Donald Trump

Ivana Trump, née Zelníčková en Tchécoslovaquie en 1949, avait d'abord épousé un ami et moniteur de ski autrichien en 1971, avant de divorcer deux ans plus tard. Après son idylle avec Donald Trump, l'ex-mannequin s'est mariée deux autres fois : en 1995 avec l'homme d'affaires et entrepreneur italien Riccardo Mazzucchelli, dont elle divorcera en 1997. En 2008, elle épouse l'acteur et mannequin italien Rossano Rubicondi, qu'elle fréquente depuis une dizaine d'années. Ils divorceront un an plus tard mais étaient restés très proches, jusqu'à la mort de ce dernier en 2021, à l'âge de 49 ans.

Ivana et Donald Trump étaient l'un des couples les plus en vue dans le milieu de la jet-set des années 1980. L'ancienne skieuse de compétition a eu un grand rôle dans la constitution de l'empire Trump. Mais les infidélités de Donald Trump auront eu raison de leur mariage, lorsque la liaison du magnat de l'immobilier avec Marla Marples fut révélée en 1990. Cette dernière fut d'ailleurs la deuxième épouse du républicain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info