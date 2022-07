Qui était Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump ?

La nouvelle a été annoncée par Donald Trump lui-même. "Je suis très triste d'annoncer à tous ceux qui l'aimaient, et ils étaient nombreux, qu'Ivana Trump est morte chez elle à New York", a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social jeudi 14 juillet.

L'ancien président des États-Unis a salué la vie "formidable" de cette ancienne skieuse de fond et mannequin d'origine tchèque, qui fut son épouse de 1977 à 1992. Ensemble, ils ont eu 3 enfants : Donald Trump Jr. (né en 1977), Ivanka Trump (née en 1981) et Éric Trump (né en 1984).

Dans un communiqué à l'AFP, la police de New York a dit s'être rendue à l'appartement d'Ivana Trump, 73 ans, après un appel au numéro d'urgence 911 et l'avoir découverte "inconsciente et ne réagissant pas". Sa mort ne semble pas être "d'origine criminelle", ont indiqué les forces de l'ordre.

Couple star de la jet-set des années 80

Ivana et Donald Trump était l'un des couples les plus en vue dans le milieu de la jet-set des années 1980. L'ancienne skieuse de compétition a eu un grand rôle dans la constitution de l'empire Trump. Mais les infidélités de Donald Trump auront eu raison de leur mariage, lorsque la liaison du magnat de l'immobilier avec Marla Marples fut révélée en 1990. Cette dernière fut d'ailleurs la deuxième épouse du républicain.

Ivana Trump, née Zelníčková en Tchécoslovaquie en 1949, avait d'abord épousé un ami et moniteur de ski autrichien en 1971, avant de divorcer deux ans plus tard. Après son idylle avec Donald Trump, l'ex-mannequin s'est mariée deux autres fois : en 1995 avec l'homme d'affaires et entrepreneur italien Riccardo Mazzucchelli, dont elle divorcera en 1997. En 2008, elle épouse l'acteur et mannequin italien Rossano Rubicondi, qu'elle fréquente depuis une dizaine d'années. Ils divorceront un an plus tard mais étaient restés très proches, jusqu'à la mort de ce dernier en 2021, à l'âge de 49 ans.

Des livres et des apparitions en téléréalité

Au cours de sa vie très animée, Ivana Trump a écrit plusieurs livres dont Raising Trump (Élever les Trump), où elle racontait avoir appris à ses enfants "la valeur de l'argent, à ne pas mentir, tricher ni voler, le respect des autres". L'ancienne skieuse a également fait plusieurs apparitions dans des émissions de téléréalité.

En 2010, elle a ainsi participé à Celebrity Big Brother outre-Manche, où un groupe de célébrités doit vivre en communauté dans une maison, sous l'œil de centaines de caméras. Le public vote pour les candidats à garder ou à éliminer. Ivana Trump avait été éjectée aux portes de la finale. La même année, elle est invitée quelques jours dans l'émission italienne L'île des célébrités, à laquelle son dernier époux Rossano Rubicondi participait. Le couple est également apparu dans la version italienne de Danse avec les Stars en 2019.

Malgré son divorce très médiatisé et une bataille judiciaire mouvementée avec Donald Trump, les deux époux sont restés en très bons termes. Celle qui avait d'ailleurs gardé le nom Trump était un fervent soutien politique de son ex-mari. Depuis quelques années, elle s'était faite plus discrète et appréciait passer son temps avec ses huit petits-enfants, comme elle l'avait raconté au magazine People en 2016 : "Les aînés d'Ivanka, Arabella (née en 2011, ndlr) et Joseph (né en 2013) étaient chez moi cet après-midi. Nous avons joué, joué et joué. C'était super. Ils chantent, dansent pour moi".

