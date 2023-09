En Italie, la vidéo d'un serveur qui confronte son employeur pour lui demander une hausse de son salaire a percé sur TikTok. De l'autre côté des Alpes, les jeunes sont nombreux à être très mal payés et à être embauchés au noir.

Avec 500.000 vues sur le réseau social en trois jours, la vidéo de Mohamed a été très commentée dans les médias. Le jeune homme travaille dans un restaurant de Modène, près de Bologne, et vient de terminer son service du soir, qui a duré de 18h à minuit. Il a servi des dizaines de clients, dont certains le "traitent si mal" qu'il est au bord des larmes, raconte-t-il dans la vidéo.

Au moment de récupérer son dû auprès de son employeur, ce dernier lui donne 20 euros en liquide. Pour six heures de travail. Le travailleur est donc payé un peu plus de trois euros de l'heure, au noir. Ce qui n'implique aucune cotisations sociales et encore moins une ouverture des droits à la retraite. Face à cette maigre rémunération, Mohamed proteste, et diffuse la discussion en direct sur le réseau social chinois.

@chinwiii_730 Ridicoli siete non mi faccio mettere i piedi da nessuno dinche ho la coscenza pulita ♬ suono originale - chinwiii.730

L'employeur lui demande alors s'il veut 30 euros, ce qui représente cinq euros de l'heure. "Tu te moques de moi ? Les travailleurs au noir, on les paye au minimum huit euros", lui répond fermement le jeune homme. Selon lui, le montant de 50 euros lui avait été promis. "Je me suis cassé le dos", poursuit-il dans sa vidéo. "C'est comme ça que vous voulez faire travailler les jeunes, que vous voulez vous enrichir ? On dit que les jeunes Italiens ne veulent pas travailler. Comment on peut dire une chose pareille ? Honte à vous, les employeurs italiens". Lassé, le restaurateur finit par lui donner 50 euros.



Une vidéo qui montre une réalité politique en Italie

Les syndicats italiens Cgil, Cisl et Uil ont dénoncé dans un communiqué commun "des abus courants, de même nature, dans de nombreux secteurs", après la diffusion de la vidéo. Stefano Corghi, président d'un collectif de restaurateurs de la ville de Modène a quant à lui assuré : "Nous ne sommes pas tous comme ça".

L'Italie est l'un des cinq derniers pays de l'Union européenne, avec la Finlande, la Suède, le Danemark et l'Autriche, dans lequel il n'existe aucun salaire minimum légal. Les salaires sont déterminés par la négociation collective. Pour y remédier, l'opposition de centre gauche a soumis cette année une proposition de loi visant à créer un revenu minimum fixé à 9 euros brut de l'heure. Un projet rejeté par la coalition de droite et d'extrême droite dirigée par Giorgia Meloni.

Mohamed a expliqué au média Il Corriere della Sera qu'il était au chômage et cherchait activement du travail, sans succès. En effet, le chômage des jeunes en Italie est l'un des plus élevés en Europe, à 21%, et le triple de la moyenne nationale italienne, selon l'Institut national de la statistique.