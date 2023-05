Italie : pourquoi l’eau de la fontaine de Trevi est devenue noire ?

Crédit : Handout / LAST GENERATION

Un "avertissement" face au changement climatique. Le dimanche 21 mai, des militants écologiques ont coloré en noir le bassin de la célèbre fontaine de Trévi à Rome. Les militants de l'organisation Last Generation qui multiplie les actions pour dénoncer l'inaction des gouvernements face aux bouleversements climatiques, ont grimpé dans la fontaine et répandu dans l'eau un liquide noir à base végétale avant d'en sortir, escortés par la police.

"Notre pays est en train de mourir !", criaient les militants, sous les applaudissements ou les huées des touristes massés autour de l'emblématique fontaine. La police a confisqué les banderoles des manifestants dénonçant les énergies fossiles subventionnées par le gouvernement. Last Generation s'appuie sur un rapport de la banque centrale italienne qui a établi en mai que 23% des domiciles en Italie étaient menacés par les inondations, ce qui représente un coût potentiel de trois milliards d'euros par an.

L'organisation a affirmé que le liquide utilisé n'avait pas abîmé la fontaine.

Mais le maire de Rome Roberto Gualtieri a déclaré que le nettoyage exigerait "du temps, des efforts et de l'eau" car la fontaine fonctionnait avec un dispositif de "recirculation d'eau". "Nous devons la vider, et jeter 300.000 litres d'eau", a-t-il souligné. Last Generation a commencé à mener des actions en Italie en 2022 avant les élections générales pour appeler les responsables de tous les partis politiques à faire de l'urgence climatique leur priorité.

