Italie : des microplastiques trouvés dans les placentas de femmes enceintes

publié le 22/12/2020 à 22:02

C'est un sujet "de grande préoccupation", selon les scientifiques à l'origine de cette découverte. Des chercheurs italiens ont trouvé pour la première fois des particules de microplastiques dans des placentas de femmes enceintes. Sur six placentas analysés à l'hôpital Fatebenefratelli de Rome, quatre présentaient des morceaux de plastique de 5 à 10 micromètres.

Dans leur étude, publiée dans la revue Environment International et rapportée par le Guardian, les chercheurs s'inquiètent que ces microplastiques "transportent des substances qui agissent comme des perturbateurs endocriniens et aient des conséquences de long terme sur la santé humaine".

Les plastiques ont été trouvés aussi bien du côté de la mère que du côté du fœtus, ou encore dans les membranes de l'utérus. Les particules étaient colorées : bleues, rouges, oranges ou roses. Cela signifie selon les chercheurs qu'elles proviendraient d'emballages, de peintures, d'adhésifs ou de cosmétiques.

"C'est comme avoir un bébé cyborg : il n'est plus seulement composé de cellules humaines, mais un mélange d'entités biologiques et non organiques", soutient auprès du Guardian Antonio Ragusa, chef du service d'obstétrique de l'hôpital et membre de cette étude. "Les mères étaient choquées", confient-il encore.

À l'heure actuelle, les effets des microplastiques sur la santé sont encore mal connus. Selon certains scientifiques, ils pourraient notamment avoir un effet sur la croissance des enfants.