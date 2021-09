Les pêcheurs en ont eu la chair de poule. Dans la ville de Portoferraio sur l'île d'Elbe en Italie, des officiers de marine ont remonté un poisson flottant au large, qui leur était totalement inconnu. Il s'agit d'une espèce de requin au visage étrange, semblable à celui d'un cochon.

Les autorités ont rapidement dissipé la rumeur selon laquelle, ce poisson serait un mutant après avoir identifié un requin angulaire extrêmement rare et menacé, un "Oxynotus centrina", précisent nos confrères britanniques du Mirror. Habituellement, on retrouve ce requin à plus de 700 mètres sous la surface, d'où sa méconnaissance de la part du grand public.

"Dans la mer de l'archipel toscan, si riche en biodiversité, il n'est pas rare de trouver ce poisson, et je peux dire sans me tromper que je reçois souvent des rapports me signalant des 'poissons-cochons' qui ont fini dans les filets de pêche locaux", témoigne Yuri Tiberto, de l'aquarium de l'île d'Elbe, cité par le quotidien anglais.