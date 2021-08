Italie : comment évolue la situation des Français bloqués en Sicile ?

On est encore loin des vacances de rêve mais la situation s'améliore pour les Français bloqués en Sicile. Cas contacts ou testés positifs, de nombreux touristes ont été placés en isolement dans un hôtel insalubre de Palerme, il y a dix jours. La situation évolue depuis, ils n'ont pas encore le droit de sortir, mais en revanche, ils sont logés dans des conditions un peu plus décentes.

Il y a onze jours, Melissa et ses enfants débarquaient à Palerme pour des vacances. Mais à l'aéroport, son test Covid est positif. Ils sont donc tous conduits dans un hôtel pour s'isoler, le San Paolo Palace. "On était dans des chambres de 10m² avec deux lits pour trois, pas de clim sous 40°C, des bouches de ventilation moisies sans compter la privation de nourriture, elle est tellement mauvaise qu'on ne mange plus. Mes enfants ont maigri et moi aussi", témoigne Melissa. Elle a alerté l'ambassade, le consulat et les médias.

Sous la pression, le directeur de l'hôtel a installé quelques ventilateurs mais toujours pas de médecins sur place alors que certains résidents ont des poussées de fièvre. Les plus fragiles sont transférés vers d'autres centres.

Il y a deux jours, Melissa et ses enfants sont ainsi arrivés à Piana. "On a un personnel plus gentil avec nous. Ils ne nous traitent pas comme des animaux, ils viennent faire le ménage, ça paraît le paradis après ce qu'on a vécu", se réjouit la mère de famille. "Mon fils avait de la fièvre hier, ma fille ne fait que pleurer, on est traumatisés". Elle attend aujourd'hui le résultat de leurs nouveaux tests PCR, s'ils sont positifs leur séjour dans cet hôtel durera encore 10 jours.