Climat : "Tout est écrit jusqu'en 2050", affirme une spécialiste, qui prédit "des années difficiles"

Alors que la calotte glaciaire fond à vue d'œil ces derniers jours au Groenland et que les catastrophes naturelles se multiplient depuis le début de l'été, avec notamment les inondations en Allemagne et Belgique et le dôme de chaleur au Canada, la situation climatique est plus que jamais alarmante. Selon la climatologue Françoise Vimeux, "on va vers des années difficiles car tout est déjà en quelque sorte écrit jusqu'en 2050".

La spécialiste de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) estime qu'"il faut arrêter d'être surpris de ces événements extrêmes parce que lorsqu'on est surpris, c'est qu'on est dans le déni". Pour ce qui est du cas français, Françoise Vimeux appelle ses concitoyens à "vraiment s'adapter dès qu'il y a des alertes de Météo France" afin "d'essayer d'avoir des gestes qui permettent de ne pas arriver à des mortalités très importantes".

Selon elle, "il faut aussi anticiper sur les infrastructures urbaines, éviter d'acheter des logements qui sont près des ruisseaux et repenser l'architecture des villes concernant les épisodes de canicule". "Des adaptations au quotidien sont possibles", souligne-t-elle. "On sait que les évènements de vagues de chaleur vont être beaucoup plus fréquents et beaucoup plus intenses" dans les années à venir, alerte également la climatologue.