Italie : 71 ans après, un village immergé refait surface

publié le 21/05/2021 à 18:22

Si le clocher de l’église a toujours été visible au milieu de l’eau, le village est resté sous les flots pendant plus de 71 ans. Pourtant, cela fait quelques temps que plus le niveau du lac baisse, plus les décombres des quelque 160 maisons réapparaissent.

Resia est en réalité un lac artificiel. La vallée a été inondée 70 ans auparavant pour les besoins d’une centrale hydroélectrique. Le projet avait été décidé en 1920, projet contre lequel les habitants essayèrent tant bien que mal de lutter. Le prêtre alla même jusqu’à plaider leur cause auprès du pape. Et pourtant, malgré cela, les travaux débutèrent bel et bien en 1940 pour ne s’achever qu’en 1950, ayant été interrompus par la guerre.

Ainsi, les travaux finis, le village est évacué. Englouties sous l’eau, ce sont toutes les habitations qui disparaissent, ne laissant comme souvenir que le clocher de l’église.

C’est donc à l’occasion de travaux au niveau du réservoir de la centrale que les eaux du lac sont évacuées, laissant apparaître progressivement l’ancien village.

Malgré sa disparition des cartes, Curon reste connu dans la région : les randonneurs viennent faire une pause sur les rives du lac entre deux excursions. Les amateurs de patinage profitent de l’hiver pour s’approcher du clocher et l’admirer de plus près. Mêlant légendes et réalités, Curon fait naitre beaucoup de curiosité. Netflix avait d’ailleurs adapté en juin 2020 une série surnaturelle du nom du village.