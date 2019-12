Italie : 54.000 personnes évacuées après la découverte d'une bombe

publié le 17/12/2019 à 00:49

Ce dimanche 15 décembre, plus de la moitié de la population de la ville de Brindisi, au sud de l'Italie, a été évacuée pour permettre de désamorcer une bombe britannique datant vraisemblablement de 1941. Avec 54.000 personnes concernées, il s'agit de la plus grande opération de ce genre dans le pays, depuis la fin de la guerre.

La bombe, d'un mètre de long et plus de 220 kg, a été retrouvée le 2 novembre lors de travaux d'aménagement d'une salle de cinéma et endommagée alors par un engin de chantier, rendant l'opération plus délicate, écrit le quotidien La Repubblica.

Dans un rayon de plus de 1,5 km autour du lieu où la bombe a été retrouvée, toute la population a dû évacuer et, dans un rayon plus restreint, de 500 m, le gaz a été coupé. Pendant la durée du travail des artificiers, le trafic aérien et les lignes de chemin de fer ont également été interrompus dans la zone.

217 détenus transférés

Plus de 1.000 membres des forces de l'ordre et 250 volontaires de la Protection civile ont participé à cette opération qui s'est achevée à la mi-journée. La bombe a été désamorcée par des artificiers de l'armée qui ont provoqué ce lundi 16 décembre son explosion dans un lieu isolé.

Selon l'agence AGI, l'évacuation de ce qui représente plus de la moitié de la population de cette ville d'environ 87.000 habitants avait débuté samedi 14 décembre avec le transfert de 217 détenus de la prison locale vers d'autres prisons. Ce genre d'évacuation est assez fréquente en Italie, même si le nombre de personnes concernées est hors du commun.

Il y a deux semaines par exemple, 10.000 personnes avaient ainsi été évacuées du centre de Turin (nord) pour la même raison tandis que début septembre c'étaient 36.000 personnes de Battipaglia, dans le sud du pays, qui ont dû quitter leurs logis.