publié le 27/11/2019 à 03:45

Oui vous avez bien lu ! En Sicile, la petite ville de Bivona, de plus en plus dépeuplée, a trouvé un moyen de faire venir de nouveaux habitants. La ville offre des bonus fiscaux à quiconque voudra payer un peu plus d'un dollar pour acheter l'un des douze logements vides et délabrés, selon CNN Travel.

Un dollar c'est donc ce qu'il vous suffit d'avoir en poche pour vous offrir une propriété à Bivona, à condition d'investir dans des travaux de réparation et restauration. "Au cours des 40 dernières années, notre population a diminué de moitié. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 3.800 habitants", a déclaré à CNN Angela Cannizzaro, conseillère culturelle de Bivona.

"Nous voulons retrouver la splendeur perdue de la plus grande époque de notre histoire, à la Renaissance, quand 8.000 personnes vivaient à Bivona et que c'était un duché féodal florissant, béni par l'empereur Charles Quint", a-t-elle ajouté. Bivona n'est pas la seule ville a qui joue sur ce genre d'incitations. Dans la région italienne de Molise, les autorités locales ont offert jusqu'à 27.000 dollars à quiconque souhaitait s'y installer et créer une entreprise.