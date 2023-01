Israël : fusillade mortelle à Jérusalem-Est, l'assaillant neutralisé

Des membres des services d'urgence et des forces de sécurité israéliens se tiennent près d'un corps dans un quartier de collons de Jérusalem-Est.

Vendredi 27 janvier 2023, vers 20h30, un individu a tiré sur des passants dans un quartier de Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte annexée par Israël, ont annoncé les services d'intervention d'urgence Magen David Adom. Selon les médias locaux, la fusillade s'est déroulée près d'une synagogue dans le quartier de Neve Yaacov, pendant les prières du début du shabbat.

Le bilan provisoire est de sept morts et de 10 blessés, certains dans un état "grave". Le tireur, décrit comme un "terroriste" a été neutralisé, ont annoncé les autorités israéliennes dans un bref communiqué, sans plus de précisions sur son identité ou son âge. L'assaillant aurait été abattu, d'après les premiers témoignages, par les forces de police alors qu'il tentait de s'enfuir en voiture.

"Une horrible et terrible soirée de Shabbat"

"Une horrible et terrible soirée de Shabbat, un terroriste dépravé a assassiné de sang-froid des croyants. Je présente mes condoléances aux familles qui ont perdu ceux qu'ils aimaient et je souhaite aux blessés de se remettre complètement", a réagi le leader de l'opposition israélienne et ancien Premier ministre Yaïr Lapid.

Les États-Unis ont rapidement condamné l'attaque qualifiée d'"épouvantable". "C'est absolument épouvantable", a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'État, Vedant Patel. "Nous condamnons cette apparente attaque terroriste dans les termes les plus forts", a-t-il ajouté.

