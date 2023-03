Otage français en Iran : "Il est démuni, hors de lui", rapporte sur RTL la sœur de Benjamin Brière

Détenu en Iran depuis mai 2020 pour avoir seulement utilisé un drone de loisir dans un parc naturel, Benjamin Brière a finalement été acquitté par la justice iranienne. Mais l'enfer se poursuit pour ce Français de 38 ans qui est toujours en prison et qui pourrait désormais être jugé à nouveau. Sa sœur, Blandine Brière, s'est confiée au micro de RTL et a expliqué ne pas comprendre les raisons de ce revirement soudain.

"Je n'ai pas d'élément factuel, mais tout ce que je sais, c'est que le juge a desservi un papier de libération très explicite, demandant sa libération immédiate et en présentant même ses excuses", a-t-elle assuré. "On s'attendait vraiment à quelque chose, mais depuis le 15 février, Benjamin est toujours incarcéré dans les mêmes conditions".

Elle a notamment évoqué "un gros ascenseur émotionnel" et un sentiment général d'incompréhension face à cette situation. "Pourquoi cette décision du juge n'est pas exécutée ?"

Sa santé en danger

Blandine Brière a récemment pu avoir des nouvelles de son frère qui est "démuni, hors de lui et complètement au cœur de l'injustice. C'est un réel enfer et une torture émotionnelle et psychologique".". Elle a aussi indiqué que le Français, dorénavant très affaibli, avait entamé "son deuxième mois de grève de la faim.". "Il passe la plupart de ses journées allongé. Il est prêt à se mettre en danger, donc on a peur pour sa santé", assure-t-elle.

Ce revirement serait-il dû à une pression politique de la part l'État iranien ? C'est possible, mais aucun élément ne permet de confirmer cette théorie. "Nous, nous sommes juste des familles désemparées qui subissons tout cela. Nous n'avons pas les codes politiques ou diplomatiques pour interpréter tout ça", a confié Blandine Brière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info