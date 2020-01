et AFP

publié le 05/01/2020 à 07:18

L'hommage national à Qassem Soleimani a débuté en Iran. Les cérémonies en la mémoire du général iranien, tué ce vendredi 3 janvier par une frappe américaine en Irak, ont commencé dans la matinée de ce dimanche à Ahvaz, où la dépouille de l'officier est attendue. La télévision d'État a commencé avant 08h heure locale, un programme en direct montrant une foule vêtue de noir rassemblée dans cette ville du sud-ouest du pays.

Cette foule compacte et rassemblée sur la place Mollavi, arbore des drapeaux rouges (couleur du sang des "martyrs"), verts (couleur de l'islam) et blancs ornés des slogans religieux, ainsi que des portraits du général qui commandait la force Qods, unité d'élite des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Hommes et femmes pleurent en se frappant la poitrine au son d'une mélopée chiite. D'autres images aériennes, montrent une marée humaine converger vers le lieu de rassemblement.

Le corps de l'officier doit être transféré à Ahvaz avant des cérémonies d'hommage à Téhéran, Machhad et Qom. Son inhumation aura lieu le mardi 7 janvier dans sa ville natale de Kerman. La mort de Qassem Soleimani, que l'Iran a promis de venger, a choqué la République islamique et suscité des craintes d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient.