Iran : cinq Français sont "retenus" dans le pays

Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a indiqué ce mardi 11 octobre qu'elle aurait dans les prochaines heures au téléphone son homologue iranien "pour demander une nouvelle fois la libération immédiate de tous nos compatriotes qui sont retenus en Iran. Il y en a 5 actuellement", a-t-elle précisé. Et d'ajouter : "Nous devons protéger notre communauté, elle est dans nos cœurs et dans nos actions".



Sur France inter, la ministre annonce travailler avec l'Europe sur des sanctions contre l'Iran, elle indique même qu'"un train de sanction qui vise les responsables de la répression" sera validé "au niveau ministériel lundi, et en Conseil européen en milieu de semaine prochaine". Catherine Colonna condamne une nouvelle fois la répression contre des manifestants pacifiques qui continue "sans aucune justification".



Jusqu'à présent, la France avait officiellement quatre de ses ressortissants détenus en Iran: la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, arrêtée en juin 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, Benjamin Brière, arrêté en mai 2020 et condamné à huit ans et huit mois d'emprisonnement pour espionnage, et deux syndicalistes, Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai dernier.



Vendredi, le Quai d'Orsay avait appelé les Français de passage en Iran à "quitter le pays dans les plus brefs délais compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils s'exposent".

