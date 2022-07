Iran : la peine pour espionnage confirmée contre le Français Benjamin Brière

Le Français Benjamin Brière est détenu en Iran depuis plus de deux ans, pour espionnage. Sa peine de 8 ans de prison a été confirmée ce mardi, a indiqué son avocat français Philippe Valent. "C'est affligeant et dramatique, le sort de Benjamin est instrumentalisé", a-t-il ajouté, en soulignant que cela "intervient au moment où reprennent les négociations sur le nucléaire".

Benjamin Brière a été condamné en janvier à huit ans et huit mois de prison pour "espionnage" et "propagande" contre le régime, et avait fait appel. Il avait été arrêté en mai 2020 pour avoir pris "des photographies de zones interdites" avec un drone dans un parc naturel. La France a récemment jugé "inacceptable" sa condamnation.

Son avocat a demandé "aux autorités françaises, américaines, britanniques, de faire de la libération des otages un préalable à la reprise des négociations" sur le nucléaire. Il a précisé que, selon la traduction par l'avocat iranien, la cour d'appel aurait considéré Benjamin Brière comme un "agent au service d'un État ennemi".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info