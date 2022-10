Les visiteurs français en Iran invités à quitter le pays "dans les plus brefs délais"

Crédit : STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NNORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Les Français "de passage en Iran sont invités à quitter le pays dans les plus brefs délais compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils s'exposent", a alerté vendredi 7 octobre le ministère français des Affaires étrangères dans une mise à jour des conseils aux voyageurs sur son site.

"Tout visiteur français, y compris binational, s'expose à un risque élevé d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable", indique le ministère, précisant que "ce risque concerne également les personnes effectuant une simple visite touristique", et qu'"en cas d'arrestation ou de détention, le respect des droits fondamentaux et la sécurité des personnes ne sont pas garantis".

Cette mise en garde est intervenue au lendemain de la diffusion d'une vidéo "d'aveux" sur le site de la chaîne arabophone al-Alam de la télévision officielle dans laquelle une jeune femme s'exprimant en français affirme s'appeler Cécile Kohler et être agent de renseignement opérationnel à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), les services de renseignement français.

Les familles de Jacques Paris et Cécile Kohler, le couple de Français arrêtés en Iran depuis cinq mois, ont dénoncé "ces 'aveux' extorqués sous la contrainte", "absurdes" et "contraires aux valeurs" du couple. Elles ont alerté sur des "conditions inhumaines de détention (...) pour des motifs fallacieux", avec une "pression psychologique inimaginable". Le ministère des Affaires étrangères exige la libération immédiate "de nos compatriotes détenus arbitrairement".

