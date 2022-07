Qui est Jafar Panahi, le réalisateur multirécompensé arrêté en Iran ?

Il est le troisième cinéaste à être arrêté en moins d'une semaine. Le réalisateur et opposant iranien Jafar Panahi, Ours d'Or du meilleur film du festival de Berlin 2015, a été interpellé lundi 11 juillet 2022 à Téhéran selon une agence de presse iranienne. Âgé de 62 ans, Jafar Panahi a été récompensé de nombreuses fois dans les festivals les plus prestigieux du septième art. Il a par exemple obtenu notamment le Prix du scénario à Cannes en 2018 avec Trois Visages, trois ans après l'Ours d'Or à Berlin pour Taxi Téhéran.

Artiste dissident, Jafar Panahi avait été condamné en 2010 à six ans de prison et 20 ans d'interdiction de réaliser ou d'écrire des films, voyager ou s'exprimer dans les médias. Il continuait cependant à travailler et vivre en Iran. Il avait été condamné pour "propagande contre le régime", après avoir soutenu le mouvement de protestation de 2009 contre la réélection de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique.

Jafar Panahi s'est fait remarquer pour ses analyses sans concessions de la société iranienne contemporaine. Il a réalisé deux films sur les inégalités et l'absence de liberté dans son pays : Le Cercle (Lion d'or à Venise en 2000) et Sang et Or (Prix du jury Un certain regard en 2003). Le premier évoquait la condition des femmes dans la république islamique et tout particulièrement la question très sensible de la prostitution. Le second racontait l'histoire d'un vétéran de la guerre avec l'Irak confronté à l'injustice sociale. Deux films interdits par le gouvernement. Malgré une censure certaine, les films du réalisateur sont partagés et regardés par la jeunesse iranienne grâce à Internet, des DVD ou clés USB clandestins.

Pour échapper aux autorités de son pays, le réalisateur est aussi connu pour entretenir un dangereux jeu du chat et de la souris avec la police. Il met souvent en place plusieurs équipes de tournage simultanées afin de brouiller les pistes et tourner malgré tout

Les autorités iraniennes avaient déjà arrêté trois jours auparavant deux cinéastes, Mohammad Rasoulof et Mostafa Aleahmad, accusés de "troubles à l'ordre public". "Jafar Panahi a été arrêté aujourd'hui (lundi) à son arrivée au parquet de Téhéran pour suivre le dossier d'un autre réalisateur, Mohammad Rasoulof", détenu depuis vendredi, selon l'agence de presse Mehr. "Il n'y a toujours pas d'information sur la raison de l'arrestation de Panahi, son lien avec le dossier de Rasoulof ou avec d'autres personnes arrêtées la semaine dernière", a-t-elle ajouté.

Des manifestations après un effondrement

Mohammad Rasoulof, également primé à l'étranger, et Mostafa Aleahmad ont été accusés d'avoir encouragé des manifestations après l'effondrement meurtrier d'un immeuble dans le sud-ouest du pays en mai, selon l'agence de presse officielle Irna. Après le drame, un groupe de cinéastes iraniens mené par Mohammad Rasoulof avait publié fin mai une lettre ouverte appelant les forces de sécurité "à déposer les armes" face à la colère contre "la corruption" et "l'incompétence" des responsables.

Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof avaient par ailleurs dénoncé mi-mai avec d'autres cinéastes et acteurs iraniens l'arrestation de plusieurs de leurs collègues en Iran. La répression et la censure constituent "une violation de la liberté d'expression" et "réduisent à la portion congrue la sécurité des réalisateurs", dénonçaient-ils dans une lettre ouverte.

Les organisateurs du festival de cinéma la Berlinale, qui avait décerné à Mohammad Rasoulof la distinction suprême en 2020, ont protesté la semaine dernière contre l'interpellation du cinéaste et son collègue, réclamant la libération des deux artistes. Mohammad Rasoulof, 50 ans a remporté l'Ours d'or à Berlin en 2020 pour son film Le diable n'existe pas, mais il n'a pas pu se rendre en Allemagne. Son passeport avait été confisqué après son précédent long métrage en 2017 Un homme intègre, présenté à Cannes, où il avait remporté le prix de la catégorie "Un Certain Regard".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info