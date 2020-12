Irak : des tirs de roquettes visent l'ambassade américaine

et AFP

publié le 21/12/2020 à 03:36

Une salve de roquettes a visé dimanche 20 décembre l'ambassade américaine à Bagdad, une attaque qui intervient peu avant le premier anniversaire de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par Washington dans la capitale irakienne.

Au moins cinq explosions, suivies de sifflements, ont été entendues par des journalistes de l'AFP dans l'est de Bagdad. Peu après, une série de tirs-rapides assourdissants ont été entendus par les journalistes qui ont vu des fumées de fusées rouges dans le ciel nocturne, indiquant que le système de défense antiroquettes C-RAM de l'ambassade avait été activé.

Au moins trois roquettes ont atterri près de la mission diplomatique américaine dans la Zone verte sous haute sécurité, tandis que deux autres ont touché des quartiers résidentiels distincts, a indiqué une source de sécurité à l'AFP.

D'après un communiqué des forces de sécurité irakiennes, l'attaque a causé des dégâts matériels mais n'a fait aucune victime. Cette attaque est la troisième contre des installations militaires et diplomatiques américaines depuis qu'une trêve en octobre avec des factions irakiennes pro-Iran a mis fin à une année d'attaques contre des installations étrangères à travers l'Irak.

Lors de la première, le 17 novembre, des roquettes avaient visé l'ambassade américaine et touché des quartiers de Bagdad, faisant un mort. Le 10 décembre, deux convois logistiques pour la coalition internationale menée par Washington et aidant les troupes irakiennes contre les groupes jihadistes, avaient été visés par des bombes placées en bordure de route.

Ces attaques ont été revendiquées par des groupes que les autorités irakiennes et les Etats-Unis qualifient des faux-nez de factions irakiennes pro-Iran.

Les tensions sont fortes peu avant le premier anniversaire de l'attaque de drone américain, le 3 janvier 2019, ayant tué le puissant général iranien Soleimani et son lieutenant irakien Abou Mehdi al-Mouhandis.