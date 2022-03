INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Bardella ne "comprend pas" le souhait de Maréchal de rallier Zemmour

Marion Maréchal va rejoindre Eric Zemmour. C'est acté, elle doit franchir le pas ce dimanche 6 mars à Toulon, lors d'un meeting. Pour Jordan Bardella, est-ce dommage ou Marion Maréchal a-t-elle misé sur le mauvais cheval ?

"Un peu des deux (...) C'est un peu contradictoire, car il y a quelques mois, Marion Maréchal avait dit qu'elle soutiendrait le mieux placé. Or, incontestablement, quoi qu'on en dise et tous les sondages le montrent, celle qui peut aujourd'hui se qualifier pour le second tour et battre Emmanuel Macron (...) c'est Marine Le Pen", démarre le président par intérim du Rassemblement national.

"Je ne comprends pas bien son souhait de rejoindre un candidat aujourd'hui 3 ou 4e dans les sondages, qui bloque une petite partie du vote national et dont le seul objectif est d'empêcher la qualification de Marine Le Pen", poursuit-il. "C'est son choix, c'est sa liberté", conclut Jordan Bardella.