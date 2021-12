INVITÉ RTL - Numérique : "Ce qui est interdit dans la vie doit l'être en ligne", estime Thierry Breton

Emmanuel Macron, qui prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne en janvier, a tenu une conférence de presse ce jeudi 9 décembre. Parmi ses priorités pour l'UE, il a notamment déclaré qu'il souhaitait faire de l’Europe "une puissance du numérique". Mais pour ce faire, il faut d'abord y apporter de l'ordre.

"L'espace numérique (…) n'est pas organisé, il n'est pas régulé et dans bien des cas on a l'impression que c'est le Far West", déplore sur RTL le commissaire européen au marché intérieur et du numérique, Thierry Breton. "On y fait un peu tout et n'importe quoi, ce n'est plus possible".

Depuis son arrivée au poste de commissaire européen, Thierry Breton cherche à "organiser et réguler cet espace numérique, en particulier les grandes plateformes", à travers deux textes de loi : le DMA et le DSA. "L'un va organiser l'aspect économique pour éviter que ces grandes plateformes emportent tout. (…) Et puis il y a l'espace numérique, l'espace organisationnel où là, il faut mettre des règles de droit. Tout ce qui est interdit dans la vie courante doit l'être online et tout ce qui est autorisé dans la vie courante peut l'être également", résume Thierry Breton. "On espère que ces deux textes soient finalisés, votés et mis en œuvre sous la présidence française".