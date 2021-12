Présidence française de l'UE : Emmanuel Macron souhaite un "service civique européen"

À compter du 1er janvier, la France prendra la direction de la présidence du Conseil de l'Union européenne pour les six prochains mois. Près de trois semaines avant cette échéance, Emmanuel Macron a présenté ses objectifs pour l'UE. Outre ses initiatives concernant la politique migratoire ou le modèle de croissance, le président de la République a annoncé qu'il souhaitait un "service civique européen" de six mois pour les moins de 25 ans.

"Allons plus loin et réfléchissons à un service civique européen de six mois ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans pour un échange universitaire ou d'apprentissage, un stage ou une action associative", a déclaré Emmanuel Macron. "Ce service civique européen est une proposition que nous ont faite les jeunes européens. Je souhaite que nous puissions enclencher la mise en œuvre concrète de cette initiative durant ce semestre qu'aura à présider la France".

Après avoir déjà élargi le programme Erasmus "aux apprentis" et "doublé le nombre de bénéficiaires", le chef de l'État espère que cette initiative fasse "en sorte que ce combat pour l'Europe ne soit pas un combat d'entre-soi mais une lutte toujours à mener".