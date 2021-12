DIRECT VIDÉO - Emmanuel Macron : suivez la conférence de presse

L'autre enjeu politique de 2022. Emmanuel Macron présente ce jeudi 9 décembre ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui, en démarrant le 1er janvier, vient percuter de plein fouet la campagne pour la présidentielle en France.

Lors de cette conférence de presse à l'Élysée, le chef de l'État a prévu de se concentrer sur l'Europe. Mais la centaine de journalistes accrédités, dont un tiers de presse étrangère, devraient saisir cette rare occasion pour l'interroger sur les questions politiques, et notamment sur sa candidature non encore confirmée à la présidentielle d'avril 2022.

Le chef de l'État a annoncé lundi que les priorités de la présidence française, dite PFUE, tournaient autour de trois axes : "Relance, puissance et appartenance". La relance économique est "nécessaire" en "réponse à la crise" du Covid-19, a-t-il détaillé, avant de défendre le besoin de renforcer la puissance de l'UE en la rendant plus autonome, notamment militairement.

Suivez la conférence de presse d'Emmanuel Macron

17h03 - Le président de la République veut une "Europe à échelle humaine" qui porte "des valeurs humanistes".



16h44 - Emmanuel Macron a dévoilé le nouveau logo de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Un article à lire ici.

16h39 - Le deuxième axe consiste à "bâtir un nouveau modèle européen de croissance". Il faut "imaginer un nouveau modèle européen de production mais de solidarité", explique Emmanuel Macron.



16h28 - Le deuxième élément évoqué par Emmanuel Macron est la défense. "Cette présidence sera un moment de définition de la boussole stratégique, un livre blanc européen". "Nous avons des menaces et des objectifs communs", ajoute-t-il.



16h25 - Emmanuel Macron veut "une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine et libre de ses choix" et une "Europe pleinement souveraine et maître de son destin". "Des questions existentielles nous sont posées sur le climatique et géopolitique", ajoute-t-il.

"Le premier axe de cette présidence est une Europe plus souveraine avec une Europe capable de maîtriser ses frontières (...) Protéger nos frontières est une condition indispensable (...) Pour éviter que le droit d'asile soit dévoyé, nous devons retrouver une Europe souveraine. Nous initierons une réforme de l'espace Schengen"., explique le président de la République. "Un pilotage politique" sera effectué. "Nous souhaitons porter un mécanisme de soutiens des pays européens en cas de crise", ajoute-t-il.

Emmanuel Macron veut "faire avancer le paquet migratoire européen" en "travaillant avec les pays d'origine", "protéger les frontières extérieures", "harmoniser les règles en matière d'asile" et "harmonisation des flux secondaires".



16h17 - Le président de la République évoque un "moment historique". Le chef de l'Etat donne la parole au secrétaire d'Etat en charge des Affaires européennes, Clément Beaune. "Je vous propose de découvrir l'emblème que nous avons retenu pour la présidence française de l'Union européenne. Cet emblème représente les initiales de l'UE habillée de la France et d'étoile. Un message d'ambition qui consiste à aller de l'avant".

La présidence française sera axé sur "la relance", "la puissance" et "l'appartenance", détaille Clément Beaune. "Nous avons souhaité un objet très simple : la nouvelle pièce de 2 euros", ajoute-t-il. Un olivier y est représenté.



16h12 - Emmanuel Macron prend la parole.



15h38 - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré à la prise de parole d'Emmanuel Macron.