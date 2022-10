ÉDITO - Allemagne : les ménages dispensés de factures d'énergie en décembre ?

En Allemagne, le père Noël ne passera pas par la cheminée, mais par la chaudière à gaz. Tous les ménages seront dispensés de payer la facture d'énergie de décembre. Cette proposition vient d'une commission spéciale réunie pour inventer le "bouclier tarifaire" en réponse à la hausse phénoménale des tarifs de l'énergie. Le coût est estimé à 5 milliards d'euros. Un bouclier assez futé mais compliqué.

L’idée est de bloquer le prix du gaz à 12 centimes le kilowatt (prix avant la guerre en Ukraine), comme en France. Mais seulement pour 80% de la consommation des ménages et des petites entreprises. Au-dessus de ce seuil, les consommateurs paieront le prix fort, c’est-à-dire deux à trois fois plus cher. L'objectif est d'inciter à faire des économies. Et les entreprises seraient aussi concernées, avec un prix de 7 centimes le kilowatt, jusqu'à 70% de la consommation enregistrée habituellement. Le coût est estimé à 91 milliards d'euros, le tout pendant une grosse année.

Plusieurs mois seront nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif, notamment pour définir le seuil d'application du bouclier pour chaque ménage en fonction de sa consommation habituelle. Ce "bouclier tarifaire" n'est que le premier étage du bazooka budgétaire que sort l'Allemagne pour contrer la crise énergétique. Il y en a pour 200 millions d'euros au total. Et les pays voisins s'en plaignent. Ces derniers, la France en tête, redoutent que les entreprises bénéficient d'une aide supplémentaire par rapport aux autres, faussant la compétitivité en Europe, en faveur des Allemands.

Quel budget pour la France ?

En France, si l’on additionne le coût du bouclier, pour l’État et pour EDF ainsi que les différentes aides, l'addition dépasse à peine 50 milliards d'euros. Et il faut aussi considérer que l’économie allemande est plus importante que celle de la France. Enfin, c'est un peu la réponse du berger à la bergère.

Le bouclier a été inventé et mis en œuvre en France en premier, par Bruno Le Maire et Jean Castex. Il a eu pour conséquence de réduire l’inflation chez nous, 5,6% sur un an contre 10,7% en Allemagne. Comme les salaires suivent à peu près les prix, les salaires augmentent donc moins en France qu’en Allemagne, potentiellement de 5%. Les entreprises françaises ont un avantage compétitif et un coût de production moins cher qu'outre-Rhin.

Cet avantage avait mis en fureur l'Allemagne. Le pays rend la monnaie de sa pièce à la France. Et les moyens financiers allemands sont plus importants que ceux de la France parce qu'ils ont des finances publiques en meilleur état.

