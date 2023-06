INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : Prigogine, "révélateur" des failles du système poutinien ?

En lançant sa mutinerie samedi 24 juin, le chef de Wagner promettait de "libérer le peuple russe", ciblant notamment ses deux ennemis jurés, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d'état-major Valeri Guerassimov, qu'il accuse d'avoir sacrifié des milliers d'hommes en Ukraine. Mais avec cette cavalcade, Evguéni Prigojine a surtout contesté l'autorité du maître du Kremlin, qui a semblé pris de court. Cette crise "révèle des fissures réelles" à la tête de l'Etat russe, estimait dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Invité de RTL ce lundi 26 juin, Camille Grand, spécialiste des questions de défense au Conseil européen pour les relations internationales (ECFR), abonde en ce sens. "Cette affaire de Wagner a aussi révélé au fond un système politico-militaire russe assez dysfonctionnel qui a mis du temps à réagir", assure-t-il. Une situation symptomatique des failles de l'armée russe comme du système poutinien actuel.

"Depuis 16 mois, l'armée russe ne parvient pas à remplir ses objectifs en Ukraine", indique Camille Grand. "Cette affaire, qui devait être réglée en quelques jours d'après Vladimir Poutine, se révèle un bourbier dans lequel des dizaines de milliers de soldats russes ont perdu la vie et démontre aussi que l'armée russe n'arrive pas à s'organiser pour monter une offensive".



"Prigogine est une sorte de révélateur"

"Ce système de compétition entre les différents pôles des services de sécurité et des forces paramilitaires se révèle assez désastreux pour Vladimir Poutine", poursuit l'expert. "L'idée que l'un des ses commandants les plus performants sur le front, Prigogine, se retourne sinon contre lui, au moins contre le ministre de la Défense et le chef d'état-major, montre un système très dysfonctionnel qui n'est pas à l'avantage du côté russe".

L'armée russe "est mal tenue", poursuit-il. "Et finalement, Prigogine est une sorte de révélateur de tout ça”. À travers lui, on observe "un commandant sur le front qui a passé l'hiver à réclamer des munitions et des renforts, qui a menacé de retirer ses troupes de Bakhmout, qui maintenant s'est retourné contre les autorités russes, avant de disparaître sans qu'on sache bien ce qui va se passer sur ses propres troupes".

