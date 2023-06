Guerre en Ukraine : au cœur des villages libérés par les troupes de Kiev

RTL au cœur de la contre-offensive ukrainienne. Une semaine après son lancement, la contre-offensive ukrainienne a permis de reprendre plusieurs villages aux troupes russes.

Stepan est un militaire longiligne à la barbe de trois jours et aux yeux bleu clair. Il nous accueille dans le camp de base de son unité, une vieille école aux murs fissurés. Les soldats du bataillon viennent se restaurer, un peu de soupe et de viande avant de repartir sur le front. Un missile tombe à quelques centaines de mètres. Les vitres tremblent. Il est temps de monter dans un pick-up couleur sable en direction du front. Nous passons à côté d'une épaisse fumée blanche. La zone vient tout juste d'être bombardée par les Russes.



"Ce village-là a été bombardé sans arrêt pendant plus de trois mois", explique Stepan. "Il y a une vraie alerte. Les avions sont en train de bombarder cette zone, là tout de suite". Un canon Caesar apparaît au loin. Partout autour des rues jonchées de troncs d'arbres défoncés, des maisons en ruine et ce bruit continu, celui des bombardements et des tirs d'artillerie.



Des soldats qui racontent les combats acharnés et la reconquête de ces villages. Nous arrivons près d'un poste avancé. Le conducteur gare le pick-up sous un arbre "pour ne pas être repéré par l'ennemi", nous dit-il. Un drone vole au-dessus de notre tête. Appareil russe ou ukrainien ? Impossible de le savoir.



Illustration Ukraine Crédits : RTL / Valentin Boissais

Illustration Ukraine Crédits : RTL / Valentin Boissais

Un char ukrainien, ici le 20 juin 2023 Crédits : RTL / Valentin Boissais Précédent Suivant

"On a reçu l'ordre à l'aube"

Nous devons marcher dans les pas de ce soldat pour éviter une mine antichar. Le dispositif est là, au sol, à 50 centimètres de nos pieds. Le militaire nous mène ensuite à l'étage d'une grange. Face à nous, une petite ouverture dans le toit. "Depuis ce petit trou-là, on a un visuel direct sur le village", explique-t-il. "Ça nous a permis de donner la position de l'ennemi aux troupes d'assaut. C'est depuis cette position que la contre-offensive a commencée".