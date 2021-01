L'Afro-américaine Linda Thomas-Greenfield, une diplomate chevronnée de 68 ans, qui fut secrétaire d'Etat adjointe pour l'Afrique, et ambassadrice au Libéria, deviendra ambassadrice à l'ONU. Crédits : Bennett Raglin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP |

Ex-conseillère à la sécurité nationale de Barack Obama, Susan Rice, Afro-Américaine de 56 ans, "figure parmi les responsables gouvernementaux les plus chevronnés et expérimentés de notre pays" pour Biden

publié le 20/01/2021 à 06:15

Ils seront en charge de mettre en oeuvre la politique souhaitée par la Maison Blanche. Qui sont les principaux ministres de Joe Biden ? Plusieurs personnalités chevronnées ont l'expérience du pouvoir et ont déjà servi sous Barack Obama figurent dans le nouveau cabinet du président américain. C'est le cas d'Antony Blinken nouveau chef de la diplomatie américaine, ou de John Kerry, émissaire au climat.

Mais Joe Biden a aussi promis un "gouvernement qui représente l'Amérique" en composant une équipe mixte et féminisée. Le 46e président des États-Unis avait fait campagne en promettant de mettre fin au "chaos" de l'ère Trump. Et ses choix, sélectionnés dans le cercle de ses conseillers et collaborateurs de confiance, reflètent sa volonté de marquer le contraste avec le président républicain.



"J'ai besoin d'une équipe prête au premier jour", a assuré le démocrate. "Ces individus sont aussi expérimentés et éprouvés aux crises, qu'ils sont novateurs et imaginatifs". Toutes ces nominations doivent être soumises au Sénat, acquis désormais aux Démocrates.