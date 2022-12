INFO RTL - Guerre en Ukraine : le ministre des Armées va se rendre pour la première fois à Kiev

C'est une première pour le ministre des Armées. Sébastien Lecornu se rendra en Ukraine le mercredi 28 décembre. Il y rencontrera Oleksiy Reznikov, son homologue ukrainien. Ce déplacement inédit du ministre français aura pour objectif de réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine.

Le 1er décembre, Sébastien Lecornu s'était déjà entretenu avec le ministre américain des Armées. Les deux "ont insisté sur l'importance d'entretenir la forte coopération bilatérale entre nos deux pays, et ont signé une déclaration d'intention qui codifie nos principes partagés", expliquait un communiqué diffusé par le Pentagone. Les deux ministres avaient également évoqué le "soutien à l'Ukraine", et la "force de l'Alliance de l'OTAN", précisait le Pentagone.



La livraison d'armes françaises en Ukraine sera probablement abordée avec le ministre ukrainien. "Nous travaillons aussi avec le ministre des Armées pour qu'au premier trimestre, nous puissions livrer à nouveau des armes et des munitions utiles, pour que les Ukrainiens puissent se défendre face aux bombardements", assurait Emmanuel Macron le 20 décembre. Dernièrement, la France a déjà livré des lance-roquettes et des batterie de missiles Crotale à l'Ukraine.

