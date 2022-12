Guerre en Ukraine : des journalistes auraient identifié les soldats russes des massacres de Boutcha

En avril 2022, le massacre de Boutcha, en Ukraine, avait ému la communauté internationale. Cette ville de la banlieue de Kiev, avait été occupée par l'armée russe. À sa libération, des cadavres avaient été retrouvés, avec une rue jonchée de corps.

Le New York Times a longuement enquêté sur cette tuerie et le journal américain affirme avoir identifié les soldats responsables. Il s'agirait du 234e régiment de parachutistes, basé à Pskov, dans l'ouest de la Russie. Les soldats et les commandants ont été filmés rue Yablonska en train de tenter de briser les caméras de surveillance. Toutefois, certaines sont restées actives.

Des habitants sont également parvenus à filmer les exactions. Pendant des mois, les enquêteurs du New York Times ont visionné ces vidéos et ont interrogé les voisins et les témoins. Ainsi, sept hommes ont été filmés en train d'être arrêtés par le 234e régiment.

"Ils étaient tous morts", témoigne une voisine

Une voisine témoigne de ce qu'elle a vu : "Ils les ont alignés, ils les ont fait mettre à genoux avec leurs têtes posées au sol. Les soldats russes avaient leurs fusils braqués sur eux. Quelques minutes après, j'ai regardé depuis mon jardin, ils étaient tous morts". Les corps de ces sept Ukrainiens ont été jetés dans une cour.

En tout, le New York Times a identifié 36 civils tués dans la rue Yablonska. Le journal a aussi démontré que 22 soldats du 234e régiment avaient utilisé les téléphones de ces victimes pour appeler en Russie. Les preuves vont être transmises à la Cour pénale internationale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info