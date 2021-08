Incendies en Turquie : six morts et plus de 300 blessés selon un dernier bilan

Le bilan des incendies qui frappent le sud de la Turquie s'élève désormais à six morts et plus de 300 pompiers selon un dernier bilan de l'agence officielle turque Anadolu. Les pompiers luttent depuis maintenant quatre jours contre ces feux de forêt. Le précédent bilan faisait état de quatre morts, mais il a été porté à six après la découverte des corps de deux ouvriers qui tentaient de combattre les flammes, selon l'agence.

Un nouvel incendie s'est déclaré samedi dans la ville touristique de Bodrum, des habitants et voyageurs ayant dû être évacués de leur domicile et de leurs hôtels. Dix incendies sévissaient toujours dans la région alors que 88 autres ont été maîtrisés depuis mercredi, a indiqué dans un tweet le ministre de l'Agriculture et des Forêts Bekir Pakdemirli.

Les enquêteurs tentaient d'établir si certains incendies avaient été allumés délibérément.

Le président Erdogan ciblé par une partie de la population

Le président Recep Tayyip Erdogan a remercié son homologue russe Vladimir Poutine pour l'envoi d'avions et d'hélicoptères. Le président Erdogan a été la cible de critiques lorsqu'il s'est avéré que la Turquie n'avait pas d'avions bombardiers d'eau alors que le problème des incendies s'aggrave dans ce pays dont un tiers du territoire est boisé.

Le principal parti d'opposition, le CHP (Parti républicain du peuple, social-démocrate), a reproché au président turc d'avoir démantelé l'infrastructure d'une organisation semi-publique qui détenait des avions bombardiers d'eau. "La principale raison à l'origine de ces problèmes avec les avions est que l'Association aéronautique turque n'a pas été capable de moderniser sa flotte et sa technologie", a rétorqué M. Erdogan au cours d'une visite à Manavgat, ville affectée par les incendies.

Plus de 2.600 incendies se sont déclarés en moyenne chaque année au cours de la dernière décennie en Turquie, mais ce chiffre a bondi à près de 3.400 incendies en 2020, selon Husrev Ozkara, vice-président de l'Association des forestiers turcs.