Incendies en Australie : des plantes et des animaux menacés de disparition

publié le 23/01/2020 à 08:40

Après une accalmie, les feux de forêt pourraient repartir ce jeudi 23 janvier. Plus de 300 espèces ont vu leur habitat en partie détruit. Selon le commissaire aux Espèces menacées du gouvernement australien, 272 plantes, 16 mammifères, 14 grenouilles, neuf oiseaux, quatre poissons et une araignée, risquent de disparaître complètement.

Ces derniers jours la pluie a stoppé une partie des incendies, mais il y a eu des inondations, des tempêtes de sable spectaculaires et de la grêle qui on fait énormément de dégâts. Et ce jeudi, la chaleur devrait revenir avec des risques de nouveaux incendies : plus de 40 degrés sont attendus en Nouvelle-Galles du Sud.

Parmi les espèces menacées en Australie, on a déjà parlé du koala, mais les scientifiques sont inquiets pour les ornithorynques. Ce drôle d'animal est le seul mammifère qui pond de œufs et ne vit qu'en Australie. Des chercheurs estiment que le réchauffement climatique est en train d'accélérer sa disparition. Il vit dans les rivières qui manquent d'eau et les incendies n'ont rien arrangé. Les défenseurs des animaux demandent un plan de préservation d'urgence, car près des 3/4 de ornithorynques risquent de disparaître dans les 50 ans qui viennent.

Des arbres préhistoriques ont été sauvés

Et les autorités australiennes sont capables de déployer de moyens considérables pour sauver une espèce quand elles le veulent, comme ces arbres préhistoriques par exemple.

Il y a au nord-ouest de Sydney des pins qu'on appelle les arbres dinosaures. Ils sont les descendants d'une espèce qui était là il y a 200 millions d'années. On les a comparé avec des fossiles retrouvés de leurs ancêtres, et ils étaient menacés par les flammes.

L'idée était de les protéger de maladies que pourraient véhiculer des randonneurs. Une opération secrète a donc été menée : des bombardiers d'eau ont largué autour de la foret un produit qui retarde le feu, ils ont déversé de l'eau sur les arbres et des pompiers ont été hélitreuillés pour construire un système d'irrigation. Cela a finalement fonctionné : la forêt de pins préhistoriques a été sauvée.