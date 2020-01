Australie : pourquoi les koalas sont plus que jamais menacés

publié le 30/12/2019 à 15:02

Depuis début septembre, plus de cinq millions d'hectares ont brûlé en Australie, à cause d'immenses incendies qui continuent de ravager le pays. Les koalas qui vivent sur l'île-continent sont en grave danger, rapporte le Guardian.

Près d'un tiers des marsupiaux auraient péri dans les incendies en Nouvelle-Galles du Sud, selon Sussan Ley, la ministre de l'Environnement interrogée à la radio ABC. La population totale de l'un des animaux les plus emblématiques et les plus appréciés de l'Australie se situe entre 15.000 et 28.000 dans la région. Et aujourd'hui, environ 8.000 koalas auraient perdu la vie, d'après l'agence locale SBS.

Plusieurs vidéos montrant des koalas assoiffés, essayant de se restaurer auprès de touristes ou encore sauvés par des pompiers, circulent sur les réseaux sociaux. Comme cette séquence impressionnante filmée par une cycliste: l'animal est monté sur son vélo pour lui demander à boire.

La ministre de l'Environnement a annoncé vendredi 27 décembre un plan de sauvetage de près de quatre millions d'euros pour protéger les koalas en liberté et aider le retour à la vie sauvage des marsupiaux. De plus, une cagnotte de soutien à l'hôpital des koalas, créée fin octobre a pour l'instant récolté près de 1,5 million d'euros.