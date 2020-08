Incendies en Algérie : plus de 8.000 hectares brûlés, une enquête ouverte

et AFP

publié le 02/08/2020 à 23:02

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche 2 août l'ouverture "immédiate" d'une enquête sur des incendies qui se sont multipliés ces derniers mois à travers le pays, ravageant plusieurs milliers d'hectares.

L'enquête vise notamment à "déterminer les causes des incendies qui ont ravagé de vastes étendues de forêts". Ceux-ci ont également détruit des habitations selon les médias locaux, mais les autorités ne font pas état des dégâts. La direction générale des forêts (DGF) a indiqué avoir enregistré 1.216 foyers d'incendies, entre le 1er juin et le 1er août, qui ont détruit plus de 8.778 hectares dans 37 régions, selon un bilan communiqué dimanche à l'agence APS.

Jeudi, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a installé une cellule de veille pour suivre l'évolution des feux de forêts ainsi que l'efficacité des dispositifs de prévention et de lutte.

Un pic de 66 incendies simultanés a été atteint le 27 juillet au niveau de 20 wilayas (préfectures), nécessitant l'intervention des hélicoptères de la Protection civile pour les éteindre, selon la DGF. Abdelaziz Djerad a affirmé dimanche que plusieurs de ces incendies étaient d'origine criminelle. "Certaines personnes impliquées dans ces incendies ont été arrêtées et leurs aveux seront bientôt diffusés", a déclaré le Premier ministre, selon les télévisions algériennes. Il a dénoncé des actes visant, selon lui, à déstabiliser le pays.

L'Algérie fait face à des feux de forêts récurrents qui détruisent annuellement 1% du couvert végétal du pays. Des enquêtes avaient été lancées en 2019 pour déterminer les causes, mais les résultats n'ont pas été communiqués. Un responsable de la DGF cité par l'agence APS, a révélé qu'une enquête sur les incendies de forêts en Algérie entre 1985 et 2018 montre que 66.673 incendies ont ravagé 1,073 million d'hectares de couvert forestier.