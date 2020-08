Incendies : quels sont les bons gestes pour les éviter ?

publié le 31/07/2020 à 14:04

Avec le pic de chaleur, les incendies repartent. Jeudi soir, c'est la forêt d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) qui en a fait les frais. Le feu, maîtrisé ce vendredi dans la matinée, a détruit 165 hectares de végétation, selon le maire, Claude Olive. Seize personnes ont également été intoxiquées par les fumées, et onze maisons ont été touchées par le feu, dont cinq rendues inhabitables, selon un bilan actualisé de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

De la même manière, chaque année, on dénombre en moyenne 4.000 feux et 11.000 hectares de forêt brûlés par an. Et l'activité humaine est la cause de 90% d'entre eux. Pour les éviter, on peut mettre en oeuvre quelques gestes simples.

D'abord, ne jamais jeter un mégot de cigarette par terre. Selon une enquête de la Fondation Vinci autoroutes, publiée ce vendredi, 12% des Français (soit un tiers des fumeurs) admettent le faire par la fenêtre de leur voiture. Or, qu'on soit en forêt ou sur la route, et même si le mégot est éteint, on ne maîtrise absolument pas les risques d'un tel geste. Vous pouvez d'ailleurs être verbalisés, et payer 135 euros d'amende.

De la même manière, il est interdit de fumer à moins de 200 mètres d'une forêt. En effet, le vent et la sécheresse peuvent facilement donner une ampleur très importante à un feu.

Le barbecue, sous certaines conditions

Comme la cigarette, les feux de camp et le barbecue sont interdits à moins de 200 mètres d'une forêt. Le code forestier interdit en effet de “porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à 200 m des bois, forêts, plantations, landes et maquis”.

De manière générale, même chez soi, il faut faire attention. Il est conseillé d'éteindre le barbecue avec de l'eau après chaque utilisation, et de toujours disposer d'une arrivée d'eau à proximité, en cas d'accident.

Sur les terrains boisés, quelques habitudes à prendre

Si vous vous promenez en forêt ou sur un terrain boisé, n'hésitez pas à ramasser les bouteilles en verre. Elles peuvent produire un effet loupe avec le soleil, et produire des incendies.

Il est aussi interdit de stationner sur l'herbe dans ces zones. Le pot d’échappement, très chaud, peut être à l’origine d’un départ de feu sur des herbes sèches. Le stationnement et la circulation sur les pistes forestières sont strictement réglementés : interdiction de circuler en voiture hors des pistes et de se garer devant une barrière DFCI (Défense de la forêt contre les incendies). En cas de problème, votre véhicule ralentirait l'action des pompiers.

Chez soi aussi, on peut faire des efforts

Quand on fait des travaux chez soi l'été, mieux vaut éviter de provoquer des étincelles les jours de fortes chaleurs. Les scies ou les soudeuses sont donc à proscrire.



Il faut aussi penser à débroussailler son terrain. Dans certaines communes, c'est même obligatoire. Éviter aussi d'entreposer des combustibles contre sa maison, qu'il s'agisse de bois, de fuel ou de méthane.



Enfin, si vous êtes témoin d'un incendie, n'attendez pas. Appelez le 18 pour donner l'alerte, et tentez d'être le plus précis possible sur la localisation du feu. Comme le rappelle Prévention Incendie, le feu se déplace plus vite qu’un randonneur, et les fumées toxiques arrivent avant les flammes. Éloignez vous donc le plus vite possible du feu.