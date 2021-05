Impôt mondial sur les entreprises : la révolution fiscale aura-t-elle lieu ?

et Catherine Mangin

Une révolution fiscale mondiale se prépare : le G7 se prépare à adopter le principe d'un impôt minimal mondial sur les bénéfices des entreprises à hauteur de 15%. Un accord historique, car jamais la planète n'était parvenue à un tel compromis.



Cet accord devrait d'abord être signé entre les pays du G7, puis devrait s'élargir aux pays de l'OCDE, avant d'être étendu au monde entier. L'effet de souffle d'un tel accord pourrait même réussir à convaincre les paradis fiscaux, comme Malte ou Chypre, de se conformer à la législation mondiale.

La France fait partie des pays où le taux d'imposition sur les entreprises est parmi les plus élevés, environ 28%, tandis que d'autres pays sont proches de zéro. La France ne sera donc pas impactée directement par cet impôt, mais elle devrait bénéficier d'une concurrence fiscale moins forte avec les autres États.

Une initiative américaine

Cette nouvelle taxe vise notamment les géants du web comme Apple ou Amazon, qui domicilient leurs activités en Irlande par exemple, pour bénéficier de taux d'imposition très faibles. Par conséquent, la taxe GAFA en France pourrait donc prochainement disparaître au profit de ces nouvelles dispositions.



Ce sont les États-Unis qui ont initié cette nouvelle taxe. Ces impôts devraient notamment pouvoir permettre à Joe Biden de financer ses plans de relance. Encore une fois, sur le plan économique, les États-Unis entrainent tout le monde dans leur sillage grâce à leur capacité diplomatique et grâce aux menaces de sanctions pour contraindre les autres pays.

