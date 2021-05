Coronavirus : pourquoi la fortune des milliardaires a explosé avec la pandémie

publié le 20/05/2021 à 07:15

L'année 2020 a été un cru exceptionnel pour les milliardaires du monde entier. Ces chiffres ont été compilés par Rushir, le responsable de l'investissement de la banque Morgan Stanley, qui a travaillé à partir du classement Forbes.

En un an seulement, le nombre de milliardaires dans le monde est passé de 2.000 à 2.700. C'est en Chine qu'il a le plus progressé, le pays compte désormais 238 milliardaires en plus soit au total 626 milliardaires. Cela représente un milliardaire supplémentaire en Chine toutes les 36 heures.



La richesse totale de ces 2.700 personnes a également progressé de 5.000 milliards de dollars, soit deux années de PIB de la France. Certains milliardaires ont vu leur patrimoine multiplié par six en douze mois, comme Elon Musk, fondateur de SpaceX ou encore de Tesla: sa fortune est passée de 25 à 150 milliards de dollars.

En France, 17% du PIB détenu par les milliardaires

Les politiques basées sur la création d'argent par les banques mondiales du monde entier pour relancer l'économie sont à l'origine de ce phénomène. Pas moins de 9 000 milliards de dollars ont été créés dans le cadre de ces politiques et plus de la moitié de cet argent est allé sur les marchés financiers.

Cela s'est traduit par une progression des cours de bourse. Or les milliardaires sont actionnaires de leur propres entreprises, donc quand la bourse monte, c'est aussi leur richesse personnelle qui progresse.

Les richesses se sont donc encore plus concentrées dans les mains de quelques uns. C'est en Russie que la part du PIB détenu par les milliardaires est la plus importante : les oligarques détiennent presque 40% de la richesse nationale. En France, on constate aussi une progression très forte car la part du PIB détenue par les milliardaires est passée de 11 % en 2019 à 17% en 2020.

