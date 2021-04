Vers un nouveau modèle social pour les géants du e-commerce ?

et Catherine Mangin

publié le 15/04/2021 à 06:30

À la surprise générale, 71% des salariés d'Amazon de site américain de Bessemer, en Alabama, ont voté contre l'installation d'un syndicat au sein de l'entrepôt. Et ce vote était devenu un enjeu national. Le président Joe Biden est lui-même intervenu pour demander à Amazon de laisser les salariés voter librement et Bernie Sanders est venu rendre visite aux employés pour les exhorter à vote en faveur du syndicat.

Mais derrière ce vote, il y a une autre question : quelles règles sociales pour le e-commerce ? Avec ce vote, Amazon, leader de cette nouvelle économie qui s'est développée un peu en dehors de tout cadre, aurait pu tenir un rôle précurseur.



Mais il y a d'autres signes d'évolution. Au Royaume-Uni, Uber a par exemple été obligé d'intégrer ses chauffeurs comme salariés et a désormais l'obligation de leur donner des congés payés. De même, la plateforme de livraison Deliveroo a connu une introduction en bourse ratée, à cause de la méfiance des investisseurs par rapport au modèle social particulièrement difficile de l'entreprise.

Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur le long terme, le travail indépendant n'a pas augmenté. En France, il représente 12% des actifs, c'est plus qu'aux États-Unis. Avec la diminution des petits exploitants agricoles, le XXème siècle a été celui de la salarisation et depuis, mis à part une remontée très marginale liée aux plateformes, il n'y a pas eu de rupture majeure avec cette tendance.

