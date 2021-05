Coronavirus : bars, hôtels, restaurants... Pourquoi une telle pénurie de personnel ?

publié le 13/05/2021 à 09:40

Avec la reprise, l'économie pourrait bientôt manquer de bras et les pénuries de main d'œuvre se multiplient dans tous les pays. Les patrons se retrouvent à devoir gérer la situation inverse de celle qu'ils ont connue lors du confinement. En effet, en France comme ailleurs, on a sous-estimé la demande de consommateurs, des industries et des États.



En France, on prévoit une croissance de 6%, du jamais-vu depuis les années 1970. Le baromètre de Pôle emploi pour 2021 prévoit ainsi 2,7 millions d'intentions d'embauche de la part des entreprises, alors même que beaucoup d'économistes et de de chefs d'États avaient prévu un tsunami social.

Les secteurs les plus concernés par cette pénurie sont le secteur des loisirs et celui de l'équipement de la maison. L'hôtellerie et la restauration sont aussi dans une situation critique et contrairement aux apparences, toutes les régions sont concernées, même les moins touristiques comme l'Aisne.

Les petites entreprises les plus touchées

Cette pénurie de main d'œuvre s'explique d'abord par les réorientations des salariés. Certains salariés de la restauration ont par exemple quitté ce secteur car ils le considéraient comme trop risqué.



L'absence de système de garde dans les pays où l'école n'a pas repris oblige également certains parents à rester à la maison et donc à ne pas retrouver le chemin de l'emploi. Les systèmes d'aides financières et la démographie vieillissante à l'échelle mondiale vont aussi dans le sens de ce constat.

Les petites et moyennes entreprises sont les plus vulnérables et peinent à recruter car elles sont moins attractives et payent moins bien que les grandes entreprises.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.