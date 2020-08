Le directeur français d'une ONG tué dans une région indigène du Guatemala

publié le 11/08/2020 à 10:14

Triste semaine pour l'humanitaire. Alors que six membres français de l'ONG Acted et deux Nigériens, ont péri dimanche dans une fusillade dans le parc national de Kouré au Niger, un autre Français, Benoît Maria, directeur de l'ONG Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) au Guatemala, a été tué lundi lors d'une attaque armée dans le nord-est du pays, selon la presse locale.



"Nous dénonçons le meurtre du défenseur des droits humains Benoît Maria", a écrit sur son compte Twitter l'Unité de protection des défenseurs des droits humains du Guatemala (Udefegua), réclamant une enquête du ministère public.

Selon plusieurs médias locaux, Benoît Maria était au volant d'une camionnette sur une route située près du village indigène de San Antonio Ilotenango, à quelque 85 km au nord-ouest de la capitale Guatemala, lorsqu'il a été tué par balles. Le mobile de cette attaque n'était pas connu dans l'immédiat.

Selon Jorge Santos, coordinateur d'Udefegua, Benoît Maria était à la tête d'AVSF et vivait depuis plus de vingt ans au Guatemala où il a notamment apporté son soutien à des projets agricoles en faveur des communautés indigènes mayas Ixil.

Il a également participé à la création en 2011 de l'université d'Ixil, dans le département de Quiché, dédiée au savoir ancestral des peuples autochtones.