Volodymyr Zelensky, ex-comédien et aujourd'hui président de l'Ukraine, incarne aujourd'hui le rôle de chef de guerre alors que la Russie a lancé son offensive sur l'Ukraine jeudi 24 février. Désormais, Volodymyr Zelensky doit, en tant que chef de l'État, porter la détermination du peuple Ukrainien et ne pas céder face à la Vladimir Poutine. Avant son élection en 2019, il n'était pourtant pas destiné à devenir Président.

Né en 1978 dans une ville russophone au sud-est de l'Ukraine à Kryvyi Rih, il a entamé une carrière d'acteur et a très vite connu le succès. À la tète de la troupe Kvartal 95, il est devenu l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération.

En 2015, il a commencé à jouer dans une série télévisée humoristique intitulée Serviteur du peuple traduction de "Sluha naroda". La série est diffusée par la chaîne 1+1, la propriété de l'oligarque Igor Kolomoiski, ennemi du Président en place à l'époque : Petro Porochenko. Elle connaîtra un large succès. Dans cette série, Volodymyr Zelensky a incarné le personnage principal, Vasyl Holoborodko, un professeur d'histoire au lycée devenu subitement et malgré lui Président de l'Ukraine.

La série évoque l'histoire de l'Ukraine sur un ton léger. Elle parle de son passé soviétique et caricature ses fastes et rituels démocratiques. Le rôle de Volodymyr Zelensky sera prolongé jusqu'à la troisième et dernière saison de la série, qui sera d'ailleurs diffusée lors de la campagne présidentielle.

Une candidature sous l'étiquette du nom de la série dans laquelle il jouait

À la fin de l'année 2018, Volodymyr Zelensky a surpris l'Ukraine en annonçant sa vraie candidature à l'élection présidentielle dans un show télévisé, sous l'étiquette de son parti politique qui s'appellera comme la série télévisée dans laquelle il jouait : "Serviteur du peuple". Il incarnait une forme de populisme sympa et proeuropéen, qui ne cherche pas le clivage mais le rassemblement.

Il avait reconnu en avril 2019 "oui, je n'ai pas d'expérience mais j'ai suffisamment de force et d'énergie pour gouverner". N'ayant aucune expérience politique, il s'est lancé dans la campagne présidentielle en utilisant principalement sa notoriété.

Il a mené une campagne basée sur deux points principaux : la paix dans le Donbass et la lutte contre la corruption des élites. Mettre la fin à la guerre avec les séparatistes des républiques populaires de Donetsk et Lougansk était pour lui la principale priorité du début de son mandat. Si certains pensaient que sa candidature était une blague, d'autres ont vu en lui une réelle occasion de changement.

Un tour de force entre fiction et réalité réussi avec une victoire écrasante

Face au Président sortant Petro Porochenko, Volodymyr Zalensky a remporté l'élection présidentielle le 20 mai 2019, élu à 73,2% des voix. Une victoire écrasante, son rival n'ayant obtenu que 25,3% des voix. À l'âge de 41 ans, il devient aussi le plus jeune Président de l'histoire de l'Ukraine. Il réussi aussi à détenir la majorité des sièges au parlement lors des élections législatives.



"Je ne vous laisserai jamais tomber" avait-il promis au peuple ukrainien. Trois ans plus tard, en février 2022, le voilà chef de guerre. Depuis quelques mois, il accueille les chefs d'Etat du monde entier à Kiev qui viennent apporter leur soutien à l'Ukraine sous la menace d'une agression russe. Aujourd'hui, il doit lutter contre l'invasion de Vladimir Poutine qualifié d'un "acte de guerre" par le Président français.

La dégradation des relations avec la Russie

Originaire d'une ville russophone, Zelensky était ouvert au dialogue avec la Russie. Mais depuis que Poutine a refusé les négociations diplomatiques, Zelensky incarne le rôle de "chef des armées". Avant l'invasion des militaires russes, Zelensky a assuré qu'il resterait à Kiev et que "seuls moi et notre armée savons comment nous allons défendre le pays. Et croyez-moi, nous sommes prêts à tout". Mais la situation s'est dégradée.

Un ton grave et un sang-froid remarqué

Jeudi 24 février 2022, en pleine nuit, le président Ukrainien Volodymyr Zelensky a interpellé le peuple russe en russe pour demander l'arrêt de la guerre. Il s'est aussi adressé aux Ukrainiens dans une vidéo diffusée sur Facebook et filmée par un téléphone portable. "Nous sommes sur nos terres. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous ne devons rien à personne et ne céderons rien à qui que ce soit" a-t-il affirmé.



"Pas de panique, nous sommes forts, nous sommes prêts à tout, nous allons vaincre n'importe qui, puisque nous sommes l'Ukraine" a-t-il assuré avec calme malgré son inexpérience. Emmanuel Macron avait d'ailleurs salué son "sang-froid" face à la menace russe début février. Aujourd'hui, Zelensky s'est mué en véritable homme d’État.