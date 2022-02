Guerre en Ukraine : où en sont les troupes russes dans leur invasion du pays ?

Les premiers chars russes sont entrés sur le sol ukrainien ce jeudi 24 février. Après quelques heures seulement, Moscou semble bien avoir initié des manœuvres de grande ampleur dans l'ensemble du pays, et plus seulement dans le Donbass et dans les régions administratives de Lougansk et Donesk. Des forces terrestres russes ont ainsi pénétré depuis la Russie et le Bélarus, dont la frontière n'est qu'à 150 kilomètres de Kiev.

Moscou dit d'ailleurs avoir réalisé ses premiers gains territoriaux. Les séparatistes prorusses auraient ainsi progressé face à l'armée ukrainienne. Selon le ministère russe de la Défense, les rebelles ont avancé de trois kilomètres dans la région de Donetsk et d'un kilomètre et demi dans celle de Lougansk. Il a assuré que la Russie visait des cibles militaires et que les civils n'avaient "rien à craindre".

L'armée russe, qui dit viser les sites militaires ukrainiens avec des "armes de haute précision", a affirmé avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis "hors service" les bases aériennes de l'Ukraine. Des forces terrestres russes ont pénétré sur le territoire ukrainien depuis la Russie et le Bélarus, selon les autorités ukrainiennes

La région de Kiev n'est pas épargnée. Un bâtiment militaire ukrainien a été détruit par un missile, à l'est de la ville. Une série d'explosions ont aussi été entendues dans la capitale, où les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti.

Explosions également à Kramatorsk, ville dans l'est qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv, deuxième ville du pays située près de la frontière russe, à Odessa, sur la mer Noire, ainsi qu'à Marioupol, plus grande ville ukrainienne proche de la zone de front.

Une vidéo des gardes-frontières montre aussi des véhicules militaires marqués de la lettre "Z" passer par un point de passage présenté comme étant entre la péninsule annexée de Crimée et la partie continentale de l'Ukraine.