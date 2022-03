Guerre en Ukraine : comment arrêter Vladimir Poutine ?

Le sujet du jour. Un sénateur américain qui appelle à assassiner le président russe ce n'est pas anodin. Le vendredi 4 mars, lors d’une émission télévisée, Lindsey Graham a lancé : "Quelqu'un en Russie doit mettre les pieds dans le plat (...) et se débarrasser de ce type". Ce proche allié de Donald Trump a ensuite enfoncé le clou dans une série de tweets, ajoutant que "les seuls qui peuvent arranger ça, ce sont les Russes". Et de poser cette question : "Y a-t-il un Brutus en Russie ?"



Pourquoi on en parle ? La prise de parole du sénateur Lindsey Graham pose de nombreuses questions. Cette guerre en Ukraine ne peut-elle vraiment prendre fin que si Vladimir Poutine n’est plus aux commandes ? Une chute du maître du Kremlin est-elle réellement envisageable ? Un coup d'État est-il possible ?



L'analyse. "Le complot n'est pas une chose rare. Il y a eu plusieurs complots dans différents pays, plusieurs dictateurs qui ont été renversés et parfois même des leaders démocratiques. C'est classique parce qu'il n'y a aucune autre issue démocratique à cette situation. Poutine décide de tout, tout seul", explique l'historienne et journaliste Galia Ackerman.

