Guerre en Ukraine : Zelensky a échappé à trois tentatives d'assassinat

Cible revendiquée de Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assiste, depuis Kiev, à l'offensive de l'armée russe depuis plus d'une semaine. Ex-comédien devenu chef d'État, et de guerre, il est le principal homme à abattre dans une invasion destinée à renverser le régime.

Poursuivi par différents groupes armés ayant pour mission de le mettre hors d'état de nuire, Volodymyr Zelensky aurait échappé à trois tentatives d'assassinat en l'espace d'une semaine, selon des révélations du Times rapportées par nos confrères du Figaro.

Selon le Times, un groupe de soldats tchétchènes, parmi les 12.000 envoyés par Ramzan Kadirov, aurait été mandaté, échouant samedi dernier à atteindre sa cible en banlieue de Kiev.

On apprend également que 400 mercenaires de la milice Wagner, proche du Kremlin mais non officielle, seraient présents à Kiev depuis au moins six semaines. Ils espéraient ainsi profiter de la panique provoquée par l'attaque russe pour abattre le président et repartir sous escorte russe.

Une résistance inattendue

Mais la résistance ukrainienne, plus robuste que prévu, et de bons renseignements fournies par des membres des services secrets russes opposés à la guerre ont permis à Volodymyr Zelensky de voir venir. Désormais, il ne laisse aucune trace visible de l'endroit où il se trouve lorsqu'il prend la parole en vidéo.

Le Times précise également que les mercenaires n'ont pas pour habitude l'exécution de missions aussi délicates et de si grande ampleur. "Le risque d'une telle opération serait très élevé et Wagner s'apprêterait à subir des pertes, explique-t-on. Une telle tâche serait probablement leur plus grande opération à ce jour, ayant déjà mené des opérations obscures dans pas moins de 12 pays à travers le monde".